ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возлюбленный Бабкиной показал фото в чулках

09:07
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Артист попал в больницу

40-летний певец Евгений Гор, который живет в гражданском браке с певицей Надеждой Бабкиной, перенес операцию. Он чувствует себя хорошо. 
"Слышала в коме, что говорят доктора": Бабкина вспомнила о победе над коронавирусом

Возлюбленный 70-летней Бабкиной опубликовал в Instagram снимок, сделанный в больнице. Артист лежит на койке в белых компрессионных чулках. "Возможно, стоит попробовать пойти в или на балет", - подписал кадр Гор. 

Его подписчики забили тревогу, решив, что у певца возникли проблемы со здоровьем. Евгений Гор объяснил, что ему исправили перегородку носа, а чулки нужно обязательно надевать перед операцией. "Чтобы тромбов не было", - отметил он. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Evgeni Gor (@evgeni_gor)

- Обожаю твой юмор и оптимизм. Быстрее задышать полной грудью, - пишут Гору в комментариях. 

- Евгений, вы шутник, ну раз у вас есть место шуткам, значит идете на поправку. 

- Тебе даже эти чулочки идут. Балерун. 

- Ноги красивые, конечно, но давай выздоравливай скорее. 

- Будьте здоровы. Ноги и вправду очень хороши и стройны.  

Напомним, Гор и Бабкина живут в гражданском браке уже 17 лет. По словам певицы, иногда возлюбленный ночует у нее, а иногда у себя дома. Если видит, что она не в духе, то уезжает к себе. Звезда признавалась, что иногда ревнует Гора к молоденьким девушкам. Впрочем, порой Бабкина чувствует себя моложе Гора. "Сейчас разницы нет. Он стал стариком, а я помолодела", - пошутила однажды артистка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Надежда Бабкина и Евгений Гором
Надежда Бабкина и Евгений Гором
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.