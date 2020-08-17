Возлюбленный Бабкиной показал фото в чулках

Артист попал в больницу

40-летний певец Евгений Гор, который живет в гражданском браке с певицей Надеждой Бабкиной, перенес операцию. Он чувствует себя хорошо.

Возлюбленный 70-летней Бабкиной опубликовал в Instagram снимок, сделанный в больнице. Артист лежит на койке в белых компрессионных чулках. "Возможно, стоит попробовать пойти в или на балет", - подписал кадр Гор.

Его подписчики забили тревогу, решив, что у певца возникли проблемы со здоровьем. Евгений Гор объяснил, что ему исправили перегородку носа, а чулки нужно обязательно надевать перед операцией. "Чтобы тромбов не было", - отметил он.

- Обожаю твой юмор и оптимизм. Быстрее задышать полной грудью, - пишут Гору в комментариях.

- Евгений, вы шутник, ну раз у вас есть место шуткам, значит идете на поправку.

- Тебе даже эти чулочки идут. Балерун.

- Ноги красивые, конечно, но давай выздоравливай скорее.

- Будьте здоровы. Ноги и вправду очень хороши и стройны.

Напомним, Гор и Бабкина живут в гражданском браке уже 17 лет. По словам певицы, иногда возлюбленный ночует у нее, а иногда у себя дома. Если видит, что она не в духе, то уезжает к себе. Звезда признавалась, что иногда ревнует Гора к молоденьким девушкам. Впрочем, порой Бабкина чувствует себя моложе Гора. "Сейчас разницы нет. Он стал стариком, а я помолодела", - пошутила однажды артистка.

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