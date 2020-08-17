Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 21,6 миллиона

Скончались от связанных с вирусом заболеваний более 775 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в мире за минувшие сутки возросло на а 212 487. По данным американского университета Джонса Хопкинса на 8 часов утра по московскому времени, общее число инфицированных достигло 21 672 186 человек.

Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний за прошедшие 24 часа более 4 тысяч человек. Всего за время пандемии в мире умерли 775 244 пациентов с коронавирусом. По данным экспертов, коэффициент смертности на 1 миллион жителей планеты составил 99,2.

Больше всего заболевших – в Соединенных Штатах. За сутки их число возросло более чем на 42 тысячи, достигнув 5 403 213 человек. Излечились от коронавируса 1,83 миллиона американцев. На втором месте по числу выявленных случаев COVID-19 Бразилия - 3 340 197 заболевших. В Индии насчитывается 2 647 662 инфицированных.

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