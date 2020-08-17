ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доктор Мясников заявил о бесполезности борьбы с целлюлитом

09:48
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Против генетики не попрешь

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что "апельсиновая корочка" на теле является нормой. По его словам, избавиться от этого косметического дефекта невозможно. 
Установлена неожиданная связь между ожирением и одиночеством

Доктор Мясников призвал не переживать по поводу целлюлита. "Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет. На самом деле это генетическая предрасположенность. Это вариант нормы", - сказал он в эфире канала "Россия 1". 

Врач также пошутил, что самый эффективный способ борьбы с целлюлитом заключается в том, чтобы найти такого мужчину, который бы не обращал на него внимания. Тогда и для женщины целлюлит перестанет быть проблемой, считает Мясников. 

Он отметил, что целлюлит становится действительно серьезной проблемой только в том случае, если у пациентки происходит воспаление подкожного жира. В этом случае поднимается температура, возникает отек и покраснение кожи. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Целлюлит
Целлюлит
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.