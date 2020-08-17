Доктор Мясников заявил о бесполезности борьбы с целлюлитом

Против генетики не попрешь

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что "апельсиновая корочка" на теле является нормой. По его словам, избавиться от этого косметического дефекта невозможно.

Доктор Мясников призвал не переживать по поводу целлюлита. "Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет. На самом деле это генетическая предрасположенность. Это вариант нормы", - сказал он в эфире канала "Россия 1".

Врач также пошутил, что самый эффективный способ борьбы с целлюлитом заключается в том, чтобы найти такого мужчину, который бы не обращал на него внимания. Тогда и для женщины целлюлит перестанет быть проблемой, считает Мясников.

Он отметил, что целлюлит становится действительно серьезной проблемой только в том случае, если у пациентки происходит воспаление подкожного жира. В этом случае поднимается температура, возникает отек и покраснение кожи.

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