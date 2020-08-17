Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава

Краю нужна "дружелюбная" система здравоохранения

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько отправлен в отставку. Решение принял врио губернатора Михаил Дегтярев после визита в одну из хабаровских поликлиник, где он выслушал многочисленные жалобы посетителей.

Во время общения Дегтярева с пациентами выяснилось, что в медучреждении не соблюдается режим термометрии, результаты анализов не отправляются на электронную почту. В поликлинике не хватает специалистов - особенно терапевтов и педиатров – а охрана ведет себя агрессивно.

"В целом Михаил Дегтярев отметил, что сегодня в крае наиболее остро строит вопрос организации дружелюбной системы здравоохранения, в первую очередь в поликлиниках", - заявили позже в пресс-службе врио губернатора.

По итогам визита в поликлинику Михаил Дегтярев провел аппаратное совещание. Он объявил о том, что министр здравоохранения Александр Витько покинет пост, который занимал в течение 13 лет. Совмещать обязанности главы краевого минздрава с работой на посту вице-губернатора придется Евгению Никонову - заместителю председателя правительства края по социальным вопросам, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"