Число доноров плазмы в июле превысило июньские показатели на 15%

Всего в июле плазму сдали 900 человек

Донорами плазмы в Москве в июле стали 900 человек, вылечившихся от COVID-19. Это на 15% больше, чем в июне, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если в июне москвичи совершили 715 донаций, то в июле их количество достигло 900. Всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3 тысячи человек", - рассказала она.

Ракова напомнила, что переливание плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции - один из методов лечения COVID-19, который применяется совместно с другими методами. Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы у среднетяжелых пациентов снижается риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63%, добавила вице-мэр.

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