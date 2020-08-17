Лукашенко отказался проводить перевыборы в Белоруссии

Он не будет поддаваться давлению

Идею проведения повторных выборов в Белоруссии категорически отверг Александр Лукашенко. Выступая перед рабочими в Минске, президент заявил, что намерен игнорировать оказываемое на него давление. Тем временем к забастовке ряда крупных предприятий в стране присоединились сотрудники государственной телерадиокомпании. Всё большую заинтересованность в ситуации проявляют европейские страны.

Этим утром государственная телерадиокомпания Белоруссии вышла на забастовку. Сначала в эфире показывали пустую студию, а потом стали повторять вчерашние программы. На митинги собираются работники различных предприятий. Многие пешком шли к проходной Минского завода колесных тягачей, куда на вертолёте прибыл президент Лукашенко.

Там он пробыл около часа и пообщался с некоторыми рабочими в цехе. Им он заявил, что новых выборов в Белоруссии не будет.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Перевыборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все",- сказал Лукашенко. Он добавил, что если кто-то из сотрудников белорусских предприятий не хочет работать, он может этого не делать, поскольку "200 человек погоды не сделают".

Новые выборы - основное требование оппозиции. На них настаивает и главный оппонент Александра Лукашенко. Светлана Тихановская из Литвы периодически напоминает о себе в видеообращениях. В очередном призывает продолжать мирные уличные акции до тех пор, пока не станет новым национальным лидером.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм", - заявила она.

Но далеко не всегда протесты протекали мирно. Стычки с правоохранителями, настоящий таран - кто-то из толпы на автомобиле наезжает на милиционеров. Все это хроника минувших неспокойных дней. Среди пострадавших - стражи порядка. Этот милиционер стоял в оцеплении. Дежурство закончилось в больнице.

Воскресная акция оппозиции у дома правительства в Минске стала, пожалуй, самой масштабной с начала протестов. Однако обошлось без происшествий. Сообщается, что митингующие даже убрали за собой мусор. От стелы "Минск - город-герой" митингующие прошли к площади Независимости, где до этого собирались сторонники действующего президента. Александр Лукашенко в своём выступлении говорил о том, кому выгодно раскачивать ситуацию в стране.

"За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы", - рассказал Лукашенко.

И действительно, польский министр обороны Войцех Скуркевич вдруг обеспокоился тем, что происходит у восточных границ. Переживаниями он уже поделился с коллегами по Североатлантическому альянсу и получил полную поддержку. Варшава должна быть в готовности на случай, если ситуация в соседней Белоруссии выйдет из-под контроля.

В Старом свете проявляют невиданное единодушие в поддержке оппозиционных сил. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что действующий президент больше не имеет легитимности, поскольку якобы потерял поддержку большинства населения страны. Та же риторика - в британском МИДе. В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Лондон -вместе с союзниками готов ввести санкции против Минска за "нечестные выборы" и "жуткие репрессии". Общее мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета", - написал он в своем твиттере.

На заявление французского президента отреагировали в российском МИД.

"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский Союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнёт инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своём пространстве? Лицемерие как оно есть", - заявила представитель МИД Мария Захарова.

Несмотря на попытки дестабилизировать обстановку, продолжается ежедневная работа органов власти. В ближайшее время в Белоруссии будет сформировано новое правительство. Предыдущий кабинет министров сегодня сложил полномочия перед вновь избранным президентом.

Павел Прокопенко. Александр Званцев. "ТВ Центр".

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