Ливни и град: в регионах России устраняют последствия непогоды

В некоторых городах затопило улицы

На Урале и Дальнем Востоке устраняют последствия непогоды. Сильные ливни и град обрушились сразу на несколько регионов, сообщает "ТВ Центр".

В Еврейской автономной области в результате дождей поднялись грунтовые воды. В трёх населённых пунктах подтоплены жилые дома и приусадебные участки. В центры временного размещения эвакуированы 13 человек, в том числе пятеро детей. Также спасатели оказывают адресную помощь.

А в Кургане накануне из-за сильных осадков затопило улицы. Ливневые канализации не справлялись с потоками воды. На дорогах наблюдалась низкая видимость, что затрудняло движение автомобилей. Штормовое предупреждение в понедельник объявлено в Забайкальском крае и Амурской области.

А в столичный регион возвращается тепло. Уже сегодня в Москве до 23-х градусов выше нуля. А к выходным, по данным метеорологов, столбики термометров поднимутся до 27.

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