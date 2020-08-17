В Сомали террористы атаковали отель

Есть погибшие

Теракт в Сомали. Боевики совершили вооруженное нападение на отель в центре столицы. Первым ударом по мирному населению стал подрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой.

Сразу после этого террористы ворвались в здание и забаррикадировались на пятом этаже вместе с заложниками - их было не менее 200 человек. Требования не выдвигали, вместо этого открыли интенсивный огонь по прибывшим на место бойцам элитных армейских подразделений.

Несмотря на все усилия солдат, без жертв обойтись не удалось - как минимум 10 погибших, ранены более 30 – причем, среди них есть и правительственные чиновники. Спасательная операция продолжалась около четырех часов. В результате ожесточенной перестрелки все захватчики были ликвидированы, пишет kp.ru.

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