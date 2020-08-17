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С улиц городов в США исчезают почтовые ящики

11:44
  • понедельник
  • 17 августа 2020

С чем это связано?

Чем ближе выборы в США, тем больше неожиданных технологий начинают применять противостоящие другу демократы и республиканцы. Пользователи соцсетей бьют тревогу: с улиц американских городов стали пропадать почтовые ящики.
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Сторонники Джозефа Байдена обвиняют в этом Дональда Трампа. По их мнению, президент ведёт атаку на Почтовую службу, чтобы не допустить дистанционного голосования. Эта процедура уже узаконена в нескольких штатах на фоне ситуации с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отозвала законодателей с каникул для принятия проекта по защите почтового ведомства. Сам же Трамп считает, что при голосовании по почте результаты слишком легко подтасовать. На этой неделе он совершит предвыборное турне по так называемым "колеблющимся штатам".

В понедельник в виртуальном режиме откроется и конвенция демократов. По последним опросам, разрыв в популярности между Трампом и Байденом существенно сократился. Последний опережает действующего президента лишь на четыре процента.

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