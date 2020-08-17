В Москве мужчина жестоко избил детей своей сожительницы

Ему предъявлено обвинение

В Москве предъявили обвинение мужчине, который избил двоих детей своей сожительницы. Наиболее пострадавшей девочке всего год, после нападения отчима ее пришлось госпитализировать с серьезными травмами.

Жильцы старой четырехэтажной хрущевки на юго-востоке столицы пожимают плечами. Семейство с тремя малышами здесь в полном составе никогда не видели. Разве что соседи иногда становились невольными свидетелями жарких скандалов молодой супружеской четы. Причём, молодой тут понятие ключевое: многодетной матери сейчас 23 года, а её супругу всего 21.

Недавно, как рассказывают жители, юного папашу, заснувшего в нетрезвом виде прямо на лестничной клетке, со скандалом уже увозила полиция. Поэтому, когда сотрудники снова выводили его из подъезда, никто из соседей не придал этому особого значения. О случившейся трагедии люди узнали уже из новостей. Оставшись с детьми дома один, мужчина практически до полусмерти избил трехлетнего мальчика и годовалую девочку. Вернувшаяся вечером мать обнаружила побои и вызвала скорую. Когда детей забрали в больницу, выяснилось, что у девочки проломлен череп, а её брат отделался ушибами и ссадинами. Самый младший из детей грудного возраста не пострадал.

Мужчину уже допросили. Зверское избиение малышей он объясняет не иначе как ревностью. Якобы, сильно разозлился, что супруга не возвращается домой "с гулянки" и свою обиду решил выместить на её детях. Как рассказал журналистам один из знакомых семьи, пострадавшие малыши не приходятся ревнивцу родными и имеют разных отцов. Судя по всему, тема кровной связи с приёмными детьми не давала ему покоя. О "родстве" он в открытую не раз высказывался в своих социальных сетях.

Уже в понедельник суд объявит меру пресечения мужчине. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"