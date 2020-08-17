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Рабочего застрелили в Москве из-за поцарапанной машины

10:05
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Его коллегу госпитализировали

Один человек погиб, другой пострадал в результате стрельбы на улице Академика Анохина на западе столицы. 
Аниматор открыл стрельбу на вечеринке в Сочи (видео)

Как передает ТАСС, в ночь на понедельник трактор поцарапал машину во время дорожных работ во дворе дома. Хозяин авто вступил в перепалку с рабочими, а потом открыл стрельбу. 

Стрелок скрылся с места происшествия, его разыскивают. 

По данным mk.ru, личность убитого устанавливается. Пострадавшего - 31-летнего Гегама Маркаряна - госпитализировали с ранением бедра. 

Издание уточняет, что рабочие занимались укладкой бордюрного камня. Мелкое ДТП произошло в 23:50.

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