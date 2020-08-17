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В Москве вылечились от коронавируса еще 819 пациентов

10:21
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Желающие стать донорами плазмы могут обратиться на горячую линию

Московские врачи вылечили за сутки более 800 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Отсутствие заболевании подтверждено специальными исследованиями, которые проводят врачи перед выпиской, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 21,6 миллиона

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 819 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197962", - сказала Ракова журналистам.

Заммэра напомнила, что вылечившиеся от коронавируса могут сдать плазму крови. Необходимые условия – возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Желающие могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, ежедневно с 9:00 до 19:00. Кроме того, выздоровевшие от COVID-19 могут стать социальными волонтерами - помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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