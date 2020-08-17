Сотрудники белорусского телевидения вышли на забастовку

В Белоруссии не прекращаются акции протеста

Работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку. В понедельник утром около 100 сотрудников собрались перед зданием холдинга, в который входит главный телеканал страны - "Беларусь 1".

Как сообщает телеграм-канал NEXTA, в забастовке принимают участие операторы и технический персонал телекомпании.

О планах сотрудников государственного телевидения Белоруссии стало известно накануне. Как заявлял "Интерфаксу" один из работников, предполагается, что сотрудники придут на рабочие места, но работать не будут.

В субботу у здания Белтелерадиокомпании прошла акция протеста. К митингующим приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и глава Совета республики Наталья Кочанова. Последняя призвала сотрудников БТ успокоиться.

В городах Белоруссии после выборов президента страны 9 августа начались акции протеста несогласных с результатами. В первые дни силовики жестко разгоняли митингующих. Накануне в центре Минска прошел многотысячный митинг противников победы Александра Лукашенко.

Ряд предприятий на прошлой неделе объявили о начале забастовки. К акции присоединились крупнейшие компании Белоруссии, в том числе Минский автомобильных завод, Минский тракторный завод и другие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"