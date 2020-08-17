ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудники белорусского телевидения вышли на забастовку

10:13
  • понедельник
  • 17 августа 2020

В Белоруссии не прекращаются акции протеста

Работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку. В понедельник утром около 100 сотрудников собрались перед зданием холдинга, в который входит главный телеканал страны - "Беларусь 1".

Лукашенко вышел к народу
"Нас хотят одеть в лапти": как прошли воскресные митинги в Белоруссии
"За Батьку!": Сторонники Лукашенко собрались в центре Минска

Как сообщает телеграм-канал NEXTA, в забастовке принимают участие операторы и технический персонал телекомпании. 

О планах сотрудников государственного телевидения Белоруссии стало известно накануне. Как заявлял "Интерфаксу" один из работников, предполагается, что сотрудники придут на рабочие места, но работать не будут.

В субботу у здания Белтелерадиокомпании прошла акция протеста. К митингующим приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и глава Совета республики Наталья Кочанова. Последняя призвала сотрудников БТ успокоиться.

В городах Белоруссии после выборов президента страны 9 августа начались акции протеста несогласных с результатами. В первые дни силовики жестко разгоняли митингующих. Накануне в центре Минска прошел многотысячный митинг противников победы Александра Лукашенко.

Ряд предприятий на прошлой неделе объявили о начале забастовки. К акции присоединились крупнейшие компании Белоруссии, в том числе Минский автомобильных завод, Минский тракторный завод и другие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Офис Белтелерадиокомпании
Офис Белтелерадиокомпании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.