В России за сутки выявили еще 4892 случая коронавируса

Вылечились 3133 пациента

В России за минувшие сутки выявили 4892 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 927745.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 690. В Подмосковье заболели еще 153 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 55 человек с коронавирусом. Из них 10 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 15740 человек.

Вылечились от коронавируса 3133 человека, в том числе в Москве - 819. Общее число выздоровевших достигло 736101.

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