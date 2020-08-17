Успенская решила взять пример с Пугачевой в плане детей

Звезда усыновляет двух малышей?

66-летняя певица Любовь Успенская продолжает интриговать публику. На днях она опубликовала в Instagram видео с мальчиком, которого называет своим сыном. По словам артистки, малыш будет жить в ее доме. На этом Успенская не остановилась. Она выложил фото своего "сына" с девочкой, намекнув на планы по увеличению семьи.

"Думаю, что нужно следовать примеру коллег по цеху - Филиппа Киркорова, Аллы Борисовны и Максима Галкина. Ведь если есть мальчик, нужно и девочку?" - написала Любовь Успенская, показав фото детей. Чьи они, артистка не уточнила.

Многие поклонники уверены, что Успенская усыновила мальчика, но официально об этом пока не заявляет. Возможно, она подумывает о том, чтобы взять из детского дома девочку.

По другой версии, Любовь Успенская показала на видео своего крестника, а слухи об усыновлении она подогревает ради пиара.

- Вы усыновили двух деток? Я правильно поняла? Просто браво! - пишут сбитые с толку фанаты.

- Счастья вам, Любочка! Двух деток сделали счастливыми!

- Вы - молодчинка. Решиться на усыновление не каждый способен.

- Вот это поступок.

- Было бы здорово! Детишки были бы заняты, и развиваться вместе всегда веселее и полезнее!

Напомним, что недавно артистка рассорилась со своей единственной дочерью Татьяной, которая фактически сбежала от нее в США. Дочь обвинила Успенскую в физическом и психологическом насилии, а та объявила ее чуть ли не наркоманкой и сумасшедшей.

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