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Успенская решила взять пример с Пугачевой в плане детей

10:55
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Звезда усыновляет двух малышей?

66-летняя певица Любовь Успенская продолжает интриговать публику. На днях она опубликовала в Instagram видео с мальчиком, которого называет своим сыном. По словам артистки, малыш будет жить в ее доме. На этом Успенская не остановилась. Она выложил фото своего "сына" с девочкой, намекнув на планы по увеличению семьи. 

"Я мечтала о сыне": Успенская показала трогательное видео с ребенком
Фанаты восхитились фото с молодой Успенской

"Думаю, что нужно следовать примеру коллег по цеху - Филиппа Киркорова, Аллы Борисовны и Максима Галкина. Ведь если есть мальчик, нужно и девочку?" - написала Любовь Успенская, показав фото детей. Чьи они, артистка не уточнила. 

Многие поклонники уверены, что Успенская усыновила мальчика, но официально об этом пока не заявляет. Возможно, она подумывает о том, чтобы взять из детского дома девочку. 

По другой версии, Любовь Успенская показала на видео своего крестника, а слухи об усыновлении она подогревает ради пиара. 

- Вы усыновили двух деток? Я правильно поняла? Просто браво! - пишут сбитые с толку фанаты. 

- Счастья вам, Любочка! Двух деток сделали счастливыми! 

- Вы - молодчинка. Решиться на усыновление не каждый способен. 

- Вот это поступок. 

- Было бы здорово! Детишки были бы заняты, и развиваться вместе всегда веселее и полезнее! 

Напомним, что недавно артистка рассорилась со своей единственной дочерью Татьяной, которая фактически сбежала от нее в США. Дочь обвинила Успенскую в физическом и психологическом насилии, а та объявила ее чуть ли не наркоманкой и сумасшедшей.

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