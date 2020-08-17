Лукашенко прилетел на бастующий тракторный завод на вертолете

Президент Белоруссии отправился на предприятие после сообщений о забастовке

Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей, коллектив которого намерен объявить забастовку. Президент Белоруссии собирается встретиться с рабочими. Сотрудники предприятия собираются возле проходной.

О планах крупных белорусских предприятий начать забастовку в знак протеста против результатов выборов и милицейской жестокости сообщили ранее местные СМИ. Массовые акции протеста в городах Белоруссии начались сразу после подведения первых итогов голосования. Демонстрации переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По окончательным подсчетам ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Основной соперник Лукашенко Светлана Тихановская получила 10,12% - но итогов выборов не признала.

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