ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко прилетел на бастующий тракторный завод на вертолете

10:44
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Президент Белоруссии отправился на предприятие после сообщений о забастовке

Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей, коллектив которого намерен объявить забастовку. Президент Белоруссии собирается встретиться с рабочими. Сотрудники предприятия собираются возле проходной.
Противники Лукашенко настаивают на проведении новых выборов

О планах крупных белорусских предприятий начать забастовку в знак протеста против результатов выборов и милицейской жестокости сообщили ранее местные СМИ. Массовые акции протеста в городах Белоруссии начались сразу после подведения первых итогов голосования. Демонстрации переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По окончательным подсчетам ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Основной соперник Лукашенко Светлана Тихановская получила 10,12% - но итогов выборов не признала.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.