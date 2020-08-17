Депутат Мосгордумы Орлов: Николая Губенко всегда отличала способность остро сопереживать людям

Актер был депутатом столичного парламента

Зампредседателя Московской городской думы Степан Орлов выразил соболезнования в связи со смертью режиссера и художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко.

"Ушел из жизни Николай Николаевич Губенко - настоящий патриарх депутатского корпуса Мосгордумы, самый старший из парламентариев, трудившийся в МГД с далекого 2005 года. Николая Николаевича, помимо врожденного чувства какой-то внутренней интеллигентности и утонченности, всегда отличала способность остро сопереживать людям, реагировать на любую несправедливость, на все без исключения обращения горожан", - сказал Орлов в интервью "Вечерней Москва".

Губенко был неравнодушным, активным депутатом, а также принимал очень профессиональное участие в обсуждении всех законодательных инициатив, отметил Орлов, добавив, что его смерть для Мосгордумы стала невосполнимой потерей.

Николай Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни.

Документальный фильм: "Николай Губенко. Я принимаю бой"

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