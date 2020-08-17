Сергунина подвела итоги добровольного квалификационного экзамена

В этом году он проходил в онлайн-формате

В столице завершен добровольный квалификационный экзамен. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В этом году он проходил в онлайн-формате.

По ее словам, экзамен дает старшекурсникам возможность проверить уровень подготовки и обратить на себя внимание потенциальных работодателей. При этом компании-партнеры проекта могут найти талантливых и мотивированных сотрудников.

"По итогам тестирования и практической части партнеры экзамена начали отбор кандидатов для стажировок и возможного трудоустройства. К студентам, которые успешно справились с заданиями, присматриваются крупнейшие компании, в том числе международные", - сказала Сергунина.

Во время экзамена учащиеся могли проверить уровень подготовки по 50 профессиям в области инженерии и строительства, маркетинга и коммуникационных технологий, экономики, финансов и аналитики, цифровых технологий, услуг для населения. Среди популярных специальностей у студентов оказались педагогика, журналистика, дизайн, менеджмент проектов, психология и предпринимательство.

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