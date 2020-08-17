Самойлова наела "идеальные складки" на отдыхе в Турции

Модель не особо отказывает себе в еде

32-летняя Оксана Самойлова призналась, что поправилась на отдыхе в Турции. Как показалось поклонникам, теперь модель стала выглядеть более натурально.

"Девчата вчера обрадовались, что у меня есть складки. Да что уж там, я и сама рада, ем-стараюсь", - написала Самойлова, опубликовав фото в купальнике.

За день до того она выложила в Instagram снимки с Джиганом и старшей дочкой. Наблюдательные подписчики заметили у звезды небольшой животик и складки, которые кто-то уже окрестил "идеальными".

- О, так я вижу, что Оксана - тоже живая женщина! Наконец-то, хоть небольшой намек на животик.

- Мне одной кажется, что Оксана беременна?

- Классно, что такие медийные личности тоже показывают себя без идеальных ракурсов!

- Вы че с Жжигой так поправились?

- Идеальные складки.

В июне Оксана Самойлова сказала, что за время карантина она набрала шесть килограммов. "Пресса нет, ну и не надо", - не унывает модель.

Напомним, что Самойлова воспитывает четверых детей. Так что нет ничего странного в том, что жена Джигана не такая худышка, как многие 20-летние модели.

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