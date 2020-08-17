ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам разослали опасный вирус от имени ФНС

11:42
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Мошенники получают доступ к управлению компьютером

Очередную атаку кибермошенников зафиксировали специалисты международной компании Group-IB. Россияне получают письма якобы от имени Федеральной налоговой службы. Если пользователи выполняют указанные в послании требования – скачивают приложенные документы – управление их компьютером переходит к хакерам.
В Москве мошенники вывели за границу более 10 млн рублей

"Специалисты Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB зафиксировали вредоносную кампанию якобы от имени ФНС: в поддельных письмах под видом вызова в налоговую киберпреступники распространяют программное обеспечение (ПО) для удаленного управления компьютером. CERT-GIB и ФНС рекомендуют проявить максимальную бдительность и с осторожностью относиться к требованиям открыть файлы во вложении", - говорится в сообщении компании.

Начиная с 27 июля пользователям приходят письма, в адресе отправителя которых указана почта info@nalog.ru – этот адрес полностью имитирует официальный домен ФНС. На самом деле технические заголовки были подделаны. Граждан просят явиться в "Главное Управление ФНС России" для "дачи показаний по движению денежных средств", а также распечатать и заполнить документы, находящиеся во вложении к письму. За неисполнение требований грозят наказанием.

В ФНС подчеркнули, что не направляют налогоплательщикам письма о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг в режиме онлайн. Необходимую информацию о неуплаченных налогах и способах оплаты граждане могут получить в "Личном кабинете налогоплательщика".

Эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что фишинговая атака проведена на высоком уровне. Софт, который загружался на компьютер жертвы при открытии вложения - легитимная программа для удаленного администрирования и управления компьютером. Так что антивирусная защита на него не реагировала.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа за ноутбуком
Работа за ноутбуком
Вирус
Вирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.