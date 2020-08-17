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Путин внес на ратификацию соглашение о пенсиях граждан стран ЕАЭС

12:01
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Пенсионер получит выплаты вне зависимости от страны проживания

Законопроект о ратификации соглашения по пенсионному обеспечению трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза внесен в Госдуму. Документ направил на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин.
Путин дал добро на подписание соглашения о пенсиях на территории стран ЕАЭС

Перспективы выполнения соглашения ранее оценило российское правительство. В кабмине отметили, что его реализация не потребует дополнительных бюджетных средств – все останется в пределах общего объема расходов Пенсионного фонда России.

Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии подписали соглашение 20 декабря 2019 года. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он должен обеспечить равные права трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защитить приобретенные ими пенсионные права в странах ЕАЭС. Соглашение, в частности, гарантирует, что работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании того, что они проживают на территории другой страны Евразийского экономического союза.

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