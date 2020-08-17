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"Я в шоке": беременная Алена Ашмарина узнала пол своих двойняшек

12:49
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Она станет многодетной матерью

Беременная экс-звезда "Дома-2" Алена Ашмарина, которая воспитывает двух дочерей от разных мужчин, устроила гендерную вечеринку. Оказалось, что она ждет еще двух дочек. 
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"Я в шоке. Сегодня я плачу от счастья. Спасибо всем за такой праздник. Это был один из самых незабываемых дней", - написала Ашмарина, опубликовав трогательные кадры с вечеринки. На видео она лопает воздушные шарики и по их цвету узнает пол своих двойняшек. 

Экс-звезда "Дома-2" наложила на видео музыку и обесцветила картинку, чтобы интернет-пользователи не узнали пол ее детей. Эту информацию она хочет рассекретить позднее. 

Однако одна из участниц гендерной вечеринки опубликовала эти кадры без музыки. На видео слышно, как ведущий кричит в микрофон: "Девочка! Еще одна девочка!" 

Судя по выражению лица Ашмариной, она немного разочарована тем, что так и не стала мамой мальчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ASHMY (@ashmy_a)

Ашмарина владеет студией по наращиванию волос. Недавно она купила таунхаус под Москвой. Отцом ее старшей дочери является Герман Ашмарин, а младшей - Илья Григоренко. Чьих детей она сейчас вынашивает, Ашмарина не рассказывает, но известно, что их отношения с тайным возлюбленным закончились. 

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