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Собянин: реставрация ГЭС-2 вышла на финишную прямую

14:14
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Основные работы завершат к концу года

Основные работы по реставрации ГЭС-2, где появится музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. В понедельник он осмотрел ход работ в бывшей электростанции.

Он напомнил, что один из крупнейших культурных центров Москвы создается за частные деньги. Комплекс уже приобретает "все более и более реальные черты".

"Инженерные коммуникации закончены, монтажные работы, в основном, закончены. Ведется благоустройство, прокладка внутренних инженерных систем. Благоустройство пешеходного моста также заканчивается, и даже появилась уже зеленая березовая роща. Я надеюсь, до конца года все основные работы уже будут закончены, и после Нового года начнутся пуско-наладочные работы", - сказал Собянин.

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