В Крыму стартовал сезон сбора винограда

Почему крымское вино популярно во всем мире?

Попробовать Крым на вкус. Виноделы открывают сезон сбора винограда. Кефесия, Джеват Кара, Кокур и еще 72 местных сорта, из которых создадут превосходные напитки, известные теперь по всему миру. Легендарное крымское вино имеет многовековую историю, традиции поддерживают и по сей день.

Выдолбленные в камне ванны и русла, по которым сок стекал в небольшие сосуды. Так выглядело средневековое винодельческое хозяйство пещерного города Качи Кальон. Эти всегда прохладные помещения созданы самой природой.

За отвесными скалами скрыты более 50 пещер и гротов. Пятиярусный комплекс изрезан узкими переходами и лестницами. В свое время археологи обнаружили здесь порядка 120 тарапанов и сделали вывод – Качи Кальон был крупным винодельческим центром.

Вокруг плодородная долина реки Кача и самое главное – перекресток торговых путей. Из Крыма вино поставлялось во все стороны света. "По всему Крыму можно встретить такие многовековые лозы. Виноделие было развито. Отсюда начиналась традиция крымского виноделия. Отсюда поставлялись вина в Византию, Грецию, по всему Средиземноморью", - рассказал экскурсовод Александр Иванов.

Сегодня сеть поставок еще обширнее. От Тихого до Атлантического океана. Увеличивается и количество виноградников. Ежегодно в Крыму высаживают более 500 гектаров. Да и ассортимент в разы больше, чем в античные и средние века. Например, мускат. Гроздья самого сладкого сорта уже созрели – самое время начинать сезон сбора урожая.

Вкус вина, как сказали бы во Франции – определяет Терруар – сочетание особенностей почвы и климата. В западно-предгорной части Крыма, например, мягкие зимы и не очень засушливое лето. Все благодаря морскому бризу. А еще чернозем. Идеальные условия для европейских сортов винограда Каберне, Мерло, Пино, Алиготе. Впрочем, здесь не забывают и об истории.

Кефесия, Сары Пандас, Кокур, Джеват Кара – это коллекция из 75 сортов, которые культивируются в Крыму с глубокой древности. Ботаники называют такие лозы аборигенами. Виноделы, говоря уже о конечном продукте, используют слово автохтон – вино из местного винограда.

Большинство сортов растут только в одной географической зоне и не приживаются в других регионах. Поэтому и вкус плодов в глобальном масштабе всегда уникален. Несколько сотен лет назад о таком вине в соседних странах и не знали. А сейчас автохтоны доступны каждому и интересны не только сомелье. А еще это возможность погрузиться в многовековую культуру и историю.

Сары Пандас – это всегда теплое послевкусие и легкие нотки вяленых абрикосов и алычи. Терпкая кефесия – смесь диких ягод шелковицы, ежевики и малины. Аромат степных трав и привкус меда – это уже про Кокур. Тот самый случай, когда регион можно попробовать на вкус.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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