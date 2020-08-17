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Рабочие завода прервали речь Лукашенко криками "Уходи"

12:41
  • понедельник
  • 17 августа 2020

И он ушел

Александр Лукашенко в понедельник прилетел на Минский завод колесных тягачей, рабочие которого присоединились к забастовке. Президент Белоруссии пообщался с работниками предприятия в цеху, а потом вышел к людям на площадку перед одним из корпусов.

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Люди встретили Лукашенко криками "Уходи" и "Позор". В ходе выступления белорусский президент заявил, что повторных выборов в Белоруссии не будет.

"Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - сказал Лукашенко.

Также он включил запись телефонного разговора, в ходе которого неизвестные люди обсуждают якобы организацию протестов.

"Я, как и вы, не совсем разобрался в чем-то проблема", - начал Лукашенко, но не смог закончить из-за недовольных выкриков рабочих. Постояв молча несколько секунд, белорусский президент поблагодарил собравшихся и ушел со сцены под крики "Уходи". Видео опубликовал телеграм-канал NEXTA.

В городах Белоруссии после выборов президента страны 9 августа начались акции протеста несогласных с результатами. В первые дни силовики жестко разгоняли митингующих. Накануне в центре Минска прошел многотысячный митинг противников победы Александра Лукашенко.

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