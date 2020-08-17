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Испанская полиция разыскивает раненого в ДТП медведя

12:41
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Гражданская гвардия прочесывает лес

Испанская полиция при поддержке Гражданской гвардии прочесывает леса на северо-западе страны. Разыскивается медведь, попавший в ДТП и, предположительно, получивший тяжелые травмы.
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Столкновение автомобиля с животным произошло 15 августа на территории национального парка Сомьедо (автономное сообщество Астурия). Водитель не смог увернуться от медведя, который внезапно выскочил на дорогу.

Ветеринары предполагают, что медведь мог получить тяжелые внутренние повреждения. Некоторое время после аварии 150-килограммовое животное лежало на асфальте – видимо, у него была повреждена лапа. Однако экстренные службы, прибыв на место ДТП, потерпевшего не обнаружили – мишка скрылся в лесу.

Зверя необходимо осмотреть и при необходимости оказать помощь, заявляют власти. Но для этого его сначала надо найти и обездвижить с помощью транквилизаторов. В поисках участвуют сотрудники природоохранных ведомств и специалисты правительства Астурии, передает Europe Press.

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