Дополнительная пересадка появится со станции метро "Каховская" на "Севастопольскую"

Открыть станцию метро собираются в следующем году

На станции метро "Каховская" после открытия её в составе Большой кольцевой линии будет дополнительная пересадка на станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии, передает "ТВ Центр".

Сейчас идут работы по реконструкции существующей пересадки. Увеличенный объем позволит пропускать большой пассажиропоток. Сейчас, на "Каховской", которая закрыта для пассажиров уже почти год, уже обновили основные конструкции платформы, ведется отделка стен.

Открыть станцию планируют в следующем году, а всю бывшую Каховскую линию уже в составе южного участка БКЛ в планах запустить в 2022 году.

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