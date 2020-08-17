Реконструкцию участка МЦД завершат на полтора года раньше

Сокращения сроков удалось достичь за счет ускорения темпов строительства

Реконструкция участка "Каланчевская" - "Курская" второго центрального диаметра завершится на полтора года раньше запланированного. Изначально это должно было произойти не раньше 2025-го года, передает "ТВ Центр".

Сейчас уже выполнено 30 процентов объёма работ. На месте обычной станции "Каланчевская" сделают транспортный хаб. Для запуска дополнительных составов и разведения потоков поездов проведут реконструкцию двух существующих и построят ещё два пути. Помимо МЦД-2, здесь будут проходить и поезда линии МЦД-4.

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