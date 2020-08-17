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В Москве открылась выставка, посвященная Олегу Табакову

15:18
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Что можно увидеть на экспозиции?

На Чистопрудном бульваре в понедельник открылась выставка, посвященная народному артисту СССР Олегу Табакову. Именно в этот день 17 августа ему исполнилось бы 85 лет.

Выдающийся актер прославился не только своими образами и ролями. Он известен как талантливый режиссер, опытный педагог, руководитель театров МХТ и "Табакерка". Поэтому на экспозиции есть на что посмотреть и что вспомнить: кадры со съемок всеми любимых фильмов и спектаклей, редкие архивные фотографии. Заодно гости узнают интересные факты из жизни артиста, передает "ТВ Центр".

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Уличная фотовыставка в честь 85‑летия Олега Табакова
Уличная фотовыставка в честь 85‑летия Олега Табакова
Выставка, посвященная Олегу Табакову
Выставка, посвященная Олегу Табакову
Уличная фотовыставка в честь 85‑летия Олега Табакова
Уличная фотовыставка в честь 85‑летия Олега Табакова
Уличная фотовыставка в честь 85‑летия Олега Табакова
Уличная фотовыставка в честь 85‑летия Олега Табакова
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