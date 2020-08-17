Авиация США нанесла удар по сирийской армии

Поводом стал отказ пропустить американский патруль

Самолеты ВВС США нанесли удар по блокпосту сирийской армии в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы. Государственное телевидение Сирии сообщает о погибших и раненых.

"Сирийский военный погиб, еще двое ранены после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов", — передает канал Ikhbariya.

Подробности инцидента сообщило издание al-Watan. По данным газеты, американский патруль пытался проехать в зону, подконтрольную сирийской армии, его не пропустили на блокпосту. Позже последовал авиаудар, в результате которого погиб военнослужащий армии Асада, еще двое получили ранения. Один из раненых — офицер. Вашингтон сообщения сирийских СМИ не комментирует.

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