"Переступите рубеж - господь с вами": Лукашенко пригрозил противникам власти

Он пообещал разобраться с ними

Студийный диван и повтор вчерашних программ. Такая картинка появилась утром в эфире Белтелерадиокомпании. Позже государственный канал возобновил прямое вещание и показал выступление Александра Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей, куда президент прилетел на вертолете. Приём нельзя было назвать тёплым. Так что и разговор получился коротким и довольно жёстким.

Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет, властные полномочия должны распределяться через конституционный процесс, а не под давлением улиц. Также призвал трудящихся не устраивать "бардак на предприятиях, чтобы не навредить себе и своим семьям". Продолжать работать, а не участвовать в политических манипуляциях.

"Что не хватает? Вы - субъекты экономики. Вас гонят в политическую плоскость. Но запомните: там, в политике, другие законы. Другие законы. Чтобы не было потом больно ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство", - предупредил Лукашенко.

Уже после Минского завода колесных тягачей президент отправился на завод МАЗ. Там риторика Лукашенко стала еще жестче. По его мнению противники действующей власти "отравили людей соцсетями" и из-за чего у них сложилось мнение, что "власть пала". Этому не бывать, заверил Лукашенко.

"Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - сказал Лукашенко, вновь заявив о неких лязгающих на границе Белоруссии гусеницах.

Лукашенко призвал людей "взять голову в руки" и думать ей, а не "айфонами-телефонами".В противном случае власть будет отвечать на действия протестующих.

"Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", – заключил Лукашенко. Его слова публикует агентство БЕЛТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"