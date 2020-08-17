Шаман обманул мечтавшую о ребенке Аллегрову

Она ездила к нему в Новую Зеландию

68-летней певице Ирине Аллегровой довелось лишь однажды стать матерью. Как оказалось, почти 30 лет назад она пыталась забеременеть от своего тогдашнего возлюбленного, однако ничего не вышло. Не помогло даже волшебство.

Sobesednik.ru пишет, что в середине 90-х Ирина Аллегрова жила с танцором Игорем Капустой. Они строили дом под Москвой и мечтали о ребенке. Но ни врачи, ни молитвы не помогали.

В итоге Аллегрова и Капуста отправились в Новую Зеландию, где посетили шамана, который якобы помогал женщинам обрести свое счастье. Он провел мистический ритуал. В частности, Аллегрова стояла под деревом и взывала к высшим силам.

"По завершении сеанса мужчина пообещал: чудо случится уже совсем скоро. Аллегрова была на седьмом небе от счастья", - пишет издание. К сожалению, чуда не случилось, шаман обманул.

Напомним, что Аллегрова и Капуста жили в гражданском браке с 1993 по 1999 год. До этого она была трижды замужем.

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