ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шаман обманул мечтавшую о ребенке Аллегрову

13:35
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Она ездила к нему в Новую Зеландию

68-летней певице Ирине Аллегровой довелось лишь однажды стать матерью. Как оказалось, почти 30 лет назад она пыталась забеременеть от своего тогдашнего возлюбленного, однако ничего не вышло. Не помогло даже волшебство. 
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Sobesednik.ru пишет, что в середине 90-х Ирина Аллегрова жила с танцором Игорем Капустой. Они строили дом под Москвой и мечтали о ребенке. Но ни врачи, ни молитвы не помогали. 

В итоге Аллегрова и Капуста отправились в Новую Зеландию, где посетили шамана, который якобы помогал женщинам обрести свое счастье. Он провел мистический ритуал. В частности, Аллегрова стояла под деревом и взывала к высшим силам.

"По завершении сеанса мужчина пообещал: чудо случится уже совсем скоро. Аллегрова была на седьмом небе от счастья", - пишет издание. К сожалению, чуда не случилось, шаман обманул. 

Напомним, что Аллегрова и Капуста жили в гражданском браке с 1993 по 1999 год. До этого она была трижды замужем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.