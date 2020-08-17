Трамп значительно сократил отставание от Байдена

До выборов осталось три месяца

Чем ближе выборы в США, тем больше неожиданных технологий начинают применять противостоящие другу демократы и республиканцы. Пользователи соцсетей бьют тревогу: с улиц американских городов стали пропадать почтовые ящики. Какое отношение это имеет к политике?

Американцы возмущены: в стране массово исчезают почтовые ящики. Ещё вчера стояли на своих местах - сегодня будто растворились в воздухе. Но это не мистика, а скорее остросюжетный детектив. Судя по фотографиям очевидцев, которые они публикуют в соцсетях, ящики собирают, грузят в автомобили и увозят в неизвестном направлении. Куда и зачем - вопрос открытый. Чтобы распутать клубок загадок, возмущённая толпа нагрянула в гости к руководителю почтового ведомства страны Луису ДеДжою. Многочасовой концерт кантри музыки под окнами резиденции должен был побудить чиновника на откровения, передает "ТВ Центр".

Впрочем, как ни старались протестующие, правда наружу не вышла - как и Луис ДеДжой. Пропажу ящиков рядовые американцы тут же связали с заявлениями президента, критиковавшего голосование по почте. Дональд Трамп неоднократно говорил, что избирательные бюллетени могут перехватить - в том числе недружественные Белому дому страны, а взамен - напечатать подделки. Демократы, напротив, активно лоббируют идею дистанционного голосования. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, к примеру, отозвала с летних каникул всех конгрессменов. Отдыхать некогда - надо как можно скорее вынести законопроект о запрете вносить любые изменения в услуги почтового ведомства. Настроены представители партии синих весьма решительно.

"Вы все видите: президент Соединённых Штатов делает всё возможное, чтобы затруднить простым людям жизнь. Сейчас Трамп ополчился на почтовое голосование - и что, американцы будут вынуждены рисковать своим здоровьем и идти на избирательные участки? Это не мои домыслы - он сам заявляет, что сделает для блокировки почтового голосования всё что угодно", - заявил Берни Сандерс.

До выборов осталось 3 месяца - тут впору использовать самые отчаянные методы. Тем более пока предсказать победителя гонки крайне сложно. Американский сайт FiveThirtyEight пророчит кресло президента Джо Байдену - причём победит демократ, если сверяться с прогнозом, с огромным отрывом. 71 процент против 28 у Трампа. Называть эти данные истиной в последней инстанции преждевременно. В 2016 году этот вебсайт отдавал победу Хилари Клинтон – причём, тоже с вероятностью в 71 процент.

Телеканал CNN, который Дональд Трамп давно окрестил фейковым, неожиданно выдал новые результаты соцопросов. Разрыв между Трампом и Байденом, который ещё в июне был практически фатальным, сейчас существенно сократился. Американский электорат поддерживает нынешнего лидера в вопросах экономики, а вот в методах борьбы с коронавирусом отдаёт предпочтение его оппоненту. Если выбирать придётся из этих двух зол, решение голосовать за республиканца покажется очевидным. Тем не менее, уже сегодня в Милуоки стартует национальная конвенция демократов. Именно на ней Джо Байден станет официальным кандидатом в президенты. Пройдёт она по недавно приобретённой традиции в виртуальном режиме. А вот Дональд Трамп собирается отправиться в турне по колеблющимся штатам. Агитировать за себя американский президент планирует вживую.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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