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В автомобиле российского военного атташе в Нидерландах нашли "жучок"

14:43
  • понедельник
  • 17 августа 2020

В связи с этим дипломата из Нидерландов вызвали в МИД России

Российский МИД выразил решительный протест в адрес Нидерландов по факту слежки за нашим дипломатом. Предназначенная для этого аппаратура была обнаружена в автомобиле военного атташе России в Гааге, передает "ТВ Центр".

Для разъяснений на Смоленскую площадь была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в Москве. Как сообщается, ей было указано на недопустимость шпионских действий, запрещённых Венской конвенцией, и на риск осложнения и без того непростых двусторонних отношений.

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