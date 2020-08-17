В автомобиле российского военного атташе в Нидерландах нашли "жучок"

В связи с этим дипломата из Нидерландов вызвали в МИД России

Российский МИД выразил решительный протест в адрес Нидерландов по факту слежки за нашим дипломатом. Предназначенная для этого аппаратура была обнаружена в автомобиле военного атташе России в Гааге, передает "ТВ Центр".

Для разъяснений на Смоленскую площадь была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в Москве. Как сообщается, ей было указано на недопустимость шпионских действий, запрещённых Венской конвенцией, и на риск осложнения и без того непростых двусторонних отношений.

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