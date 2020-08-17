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Путин и Эрдоган поговорили о российских туристах в Турции

13:22
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Президент России отметил важность защиты россиян от коронавируса

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в понедельник поговорили по телефону. Как сообщили в Кремле, главной темой переговоров стала ситуация в Ливии. Президенты двух стран отметили необходимость реальных шагов для урегулирования конфликта.

Кроме того, обсуждался сирийский конфликт и двусторонние отношения, в частности, ситуация с коронавирусом.

"С учётом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан. В этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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