СК Белоруссии занялся жалобами участников протестов на действия силовиков

Более 700 граждан заявили о телесных повреждениях

Генпрокуратура Белоруссии получила более 700 жалоб граждан, заявивших о получении телесных повреждений при задержании и в СИЗО. Проверки по всем поступившим сигналам проведет Следственный комитет, сообщили в пресс-службе белорусского надзорного ведомства.

"В генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов... По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Жалобы поступили и от другой стороны столкновений, возникших во время протестов в белорусских городах. Как сообщается, в следственные органы подано 124 заявления о насильственных действиях в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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