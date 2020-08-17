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СК Белоруссии занялся жалобами участников протестов на действия силовиков

13:39
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Более 700 граждан заявили о телесных повреждениях

Генпрокуратура Белоруссии получила более 700 жалоб граждан, заявивших о получении телесных повреждений при задержании и в СИЗО. Проверки по всем поступившим сигналам проведет Следственный комитет, сообщили в пресс-службе белорусского надзорного ведомства.
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"В генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов... По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Жалобы поступили и от другой стороны столкновений, возникших во время протестов в белорусских городах. Как сообщается, в следственные органы подано 124 заявления о насильственных действиях в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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