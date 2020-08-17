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Депутат МГД Герасимов провел онлайн-беседы с гражданами в рамках Недели приемов

13:42
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Говорили о туризме

Депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов провел онлайн-беседы с гражданами по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания.

Депутат заметил, что коронавирус изменил не только привычную жизнь и работу москвичей, но и их отдых. В частности, одна из жительниц Москвы поинтересовалась у Герасимова, на что нужно обратить внимание при заключении договора с турфирмой для путешествия по России.

"Туристу должны рассказать о правилах въезда в конкретный регион в период пандемии, о действующих медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, а также о национальных и религиозных особенностях региона. Кроме того, туриста должны проинформировать об обычаях местного населения, религиозных обрядах, памятниках культуры, природы, истории. Также стоит получить сведения о состоянии окружающей среды и порядке обращения за помощью в экстренных случаях", - рассказал Герасимов "Аргументам и фактам".

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Депутат МГД Евгений Герасимов
Депутат МГД Евгений Герасимов
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