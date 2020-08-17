Движение "АУЕ" признали экстремистским и запретили

Верховный суд России удовлетворил иск генпрокуратуры

Иск генпрокуратуры России о признании экстремистским движения "Арестантское уголовное единство" удовлетворен Верховным судом. Деятельность организации на российской территории теперь запрещена.

"Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - заявила представитель суда. Отмечается, что на судебном заседании установлено: "АУЕ" является хорошо структурированной и управляемой организацией – молодежным движением экстремистской направленности. Ее участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

"АУЕ" (запрещенная в России экстремистская организация) означает "Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство". Криминальное движение или субкультура приобретала все большую популярность в молодежной среде. Однако теперь причастность к движению будет трактоваться как экстремизм, что грозит лишением свободы на срок до 12 лет.

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