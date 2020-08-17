ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа неожиданная польза имбиря для организма

14:16
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Но переедать его не стоит

Испанский врач-диетолог Айтор Санчес заявил, что имбирь является незаменимым продуктом для человека. Имбирь желательно использовать в качестве специи. 
Выяснилась неожиданная опасность холодного чая и кофе

По словам Санчеса, имбирь снижает уровень сахара в крови и помогает бороться с тошнотой. Имбирное печенье и чай с имбирем - прекрасное средство от укачивания, пишет lenta.ru со ссылкой на La Vanguardia. 

При этом диетолог призвал не перебарщивать с имбирем. Дело в том, что он повышает чувствительность к инсулину и может привести к проблемам с пищеварением. Но только в том случае, если есть его слишком много. Диабетикам нужно быть особенно аккуратными с этим продуктом. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Имбирь
Имбирь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.