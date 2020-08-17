Названа неожиданная польза имбиря для организма

Но переедать его не стоит

Испанский врач-диетолог Айтор Санчес заявил, что имбирь является незаменимым продуктом для человека. Имбирь желательно использовать в качестве специи.

По словам Санчеса, имбирь снижает уровень сахара в крови и помогает бороться с тошнотой. Имбирное печенье и чай с имбирем - прекрасное средство от укачивания, пишет lenta.ru со ссылкой на La Vanguardia.

При этом диетолог призвал не перебарщивать с имбирем. Дело в том, что он повышает чувствительность к инсулину и может привести к проблемам с пищеварением. Но только в том случае, если есть его слишком много. Диабетикам нужно быть особенно аккуратными с этим продуктом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"