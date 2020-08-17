Мишустин оценил строительство моста через Амур

Его откроют уже скоро

Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку прибыл в понедельник в Благовещенск. Глава правительства оценил готовность автомобильного моста через реку Амур на границе с Китаем. Его строительство практически завершено, передает "ТВ Центр".

Общаясь с рабочими, премьер отметил, что это инновационный проект, который вызывает гордость за страну. Транспортная артерия сделает возможным перемещение около двух миллионов человек и четырёх миллионов тонн груза ежегодно.

Однако общее впечатление портит низкое качество погранпереходов. Мишустин подчеркнул, что на Дальнем Востоке действует 58 таких пунктов, и только 4 из них находятся в приемлемом состоянии.

"Смысл труда рабочих и людей, которые на сегодняшний день построили этот мостовой переход, теряется, если у нас нет фактически на сегодняшний день нормальных переходов", - сказал Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"