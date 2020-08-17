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Соцработникам выплатили 9 миллиардов за труд во время пандемии

14:48
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Всего на стимулирующие выплаты было выделено более 11 миллиардов рублей

Почти 9 миллиардов рублей перечислено сотрудникам социальных учреждений, которые работали во время пандемии коронавируса. Стимулирующие выплаты получили врачи, средний медицинский персонал, социальные работники и педагоги, а также технические работники, сообщили в пресс-службе Минтруда.
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В ведомстве напомнили, что речь идет о сотрудниках учреждений, которые работали во время пандемии в сменном режиме – и на протяжении смены проживали в организации. В частности, врачам за одну такую смену полагается 40 тысяч рублей, если же в это время оказывалась помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тысяч.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену – и на 10 тысяч больше, если обслуживали пациентов с коронавирусом. Младший медперсонал получает по 15 - 20 тысяч рублей, а технический персонал - по 10 и 15 тысяч , добавили в Минтруде. В ведомстве уточнили, что всего на стимулирующие выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено 11,3 миллиарда рублей.

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