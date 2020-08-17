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С начала акции "Лучший друг" в Москве собрано 2,5 тонн кормов для бездомных животных

14:38
  • понедельник
  • 17 августа 2020

И полторы тысячи упаковок лекарств

Москвичи в рамках акции "Лучший друг" собрали рекордное количество кормов в помощь приютам для бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе городского отделения партии "Единая Россия".

Акция стартовала 3 августа. Всего за полторы недели удалось собрать 2,5 тонн кормов для животных, которые содержатся в приютах столицы.

"И это далеко не все подарки, которые сделали жители столицы, откликнувшись на призыв московской "Единой России" и волонтерского движения DaDobro", - сообщили в пресс-службе.

Акция была приурочена к Международному дню бездомных животных, который отмечается с 1992 года.

"Люди несли не только корма, но и игрушки, угощения, миски, коврики, лежанки, домики для собак и кошек. Таких подарков - больше 1,5 тыс. И помимо этого около тысячи различных аксессуаров и одежды: комбинезоны для собак, ошейники, шлейки - они нужны сотрудникам приютов для работы с питомцами. Особая благодарность москвичам за гигиенические средства, которые необходимы животным в послеоперационный период: это одноразовые пеленки, простыни, ветошь, шампуни, средства от насекомых", - отметил секретарь МГРО партии "Единая Россия" Андрей Метельский.

Кроме того, как рассказал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, удалось собрать полторы тысячи упаковок ветеринарных лекарств.

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