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Раскрыто имя новорожденного сына Валерия Сюткина

15:01
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Мама с малышом выписались из роддома

Певец и композитор Валерий Сюткин публиковал в Instagram фото с женой и новорожденным сыном, которые только что вернулись из роддома. Оказывается, Сюткин и его жена Виола решили дать малышу довольно необычное для нашей страны имя - Лео. 
62-летний Сюткин в четвёртый раз стал отцом

"Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура!" - написал Валерий Сюткин. Имя новорожденного супруги составили из воздушных шаров.  

Глюкоза, Игорь Николаев и другие знаменитости поздравили Сюткиных с пополнением в семье. 

- Красавцы! Мощное имя, - пишут в комментариях. 

- Вау. Круто. Примите искренние поздравления! 

- Прекрасное имя для новоприбывшего члена семьи Сюткиных.

- Неожиданная, прекрасная, удивительная новость! 

Напомним, что пара тщательно скрывала новость о беременности Виолы. В 1996 году у них родилась дочка, которую тоже назвали Виолой. 

У Сюткина также есть дочь от первого брака и сын от второго.  

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