Раскрыто имя новорожденного сына Валерия Сюткина

Мама с малышом выписались из роддома

Певец и композитор Валерий Сюткин публиковал в Instagram фото с женой и новорожденным сыном, которые только что вернулись из роддома. Оказывается, Сюткин и его жена Виола решили дать малышу довольно необычное для нашей страны имя - Лео.

"Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура!" - написал Валерий Сюткин. Имя новорожденного супруги составили из воздушных шаров.

Глюкоза, Игорь Николаев и другие знаменитости поздравили Сюткиных с пополнением в семье.

- Красавцы! Мощное имя, - пишут в комментариях.

- Вау. Круто. Примите искренние поздравления!

- Прекрасное имя для новоприбывшего члена семьи Сюткиных.

- Неожиданная, прекрасная, удивительная новость!

Напомним, что пара тщательно скрывала новость о беременности Виолы. В 1996 году у них родилась дочка, которую тоже назвали Виолой.

У Сюткина также есть дочь от первого брака и сын от второго.

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