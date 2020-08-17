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Оперштаб рассматривает возобновление сообщения с Китаем и Вьетнамом

15:07
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Европейские страны россиян пока не принимают

Открытием новых направлений международного авиасообщения займется оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России. В ближайших планах – возобновление полетов в Китай и Вьетнам, страны Европы пока не готовы принимать россиян, сообщил глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.
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"Будет штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, как раз там мы будем рассматривать многие направление дополнительные. Те направления, которые мы могли бы реально сегодня использовать по Евросоюзу, - европейские страны пока не готовы видеть россиян. Они считают, что у нас ситуация немного хуже, чем у них", - заявил Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам главы "Аэрофлота", международное авиасообщение должно полностью восстановиться. Однако для этого следует убедиться, что не подвергаются риску российские граждане.  В связи с этим Роспотребнадзор выдает критерии, которые авиакомпании обязаны соблюдать при полетах.

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