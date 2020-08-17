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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии здоровья актера

15:25
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Несмотря на плохое самочувствие, актер даст показания в суде 18 августа

Мосгорсуд согласился рассмотреть жалобу на продление домашнего ареста Михаилу Ефремову в его отсутствие.
"Ко всему готов": Ефремов даст показания в суде 18 августа

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный готов давать показания на заседании 18 августа.

"Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов", - заявил он ТАСС.

В понедельник, 17 августа, Ефремов не смог явиться в суд из-за плохого самочувствия. На заседании должна была рассматриваться апелляционная жалоба защиты на продление меры пресечения актеру.

"Плохо!", - так прокомментировал РИА Новости состояние Ефремова его адвокат. 

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
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