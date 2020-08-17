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"Ко всему готов": Ефремов даст показания в суде 18 августа

15:28
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Актер чувствует себя лучше

Михаил Ефремов, несмотря на проблемы со здоровьем, даст показания 18 августа – если суд в этот день приступит к допросу актера. Об этом сообщил адвокат обвиняемого в смертельном ДТП артиста. По словам Эльмана Пашаева, Ефремов ко всему готов.
Ефремов после инсульта не сможет приехать в суд

"Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов", - заявил защитник. Ранее Пашаев сообщил журналистам, что 17 августа его клиент не прибыл на заседание суда, так как плохо себя чувствует. Судьи собирались рассмотреть жалобу актера на отсутствие прогулок.

О госпитализации Ефремова стало известно 11 августа – артиста увезли в Боткинскую больницу прямо из Пресненского суда. Заседание было отложено на 18 августа. В больнице суду сообщили, что у Ефремова стеноз сосудов головного мозга: развилась болезнь, по всей видимости, на фоне алкоголизма, передает ТАСС.

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