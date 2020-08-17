Учителей школ обяжут носить маски

Правило будет действовать не во всех регионах

Учителя школ будут носить маски на работе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. О нововведении для работников образовательных учреждений сообщает ТАСС со ссылкой на "горячую линию" Минпросвещения.

"Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители", - отметили в ведомстве.

Позже в пресс-службе Минпросвещения уточнили, что в регионах самостоятельно примут решения об обязательном ношении медицинских масок школьными учителями. Предписания всем российским учителям надеть маски с 1 сентября нет.

3 августа стало известно, что в условиях пандемии за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет. Исключение составят занятия, требующие специального оборудования (физкультура).

До 1 января следующего года в российских школах запрещено проводить массовые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в сентябре "никаких массовых мероприятий в школах не будет".

Занятия в школах и вузах с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении всех санитарных мер безопасности.

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