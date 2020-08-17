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Кому достанется наследство покойной Валентины Легкоступовой

15:53
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Певица умерла три дня назад

В случае, если Валентина Легкоступова не успела составить завещание, ее наследство разделят между родственниками.
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По закону наследниками первой очереди являются дети певицы, ее мать и муж Юрий Фирсов. Известно, что у Легкоступовой остались квартира возле метро Тексильщики в Москве, машина и риэлторский бизнес.

По словам адвоката Яниса Юкша, супруг певицы не собирается отказываться наследства. Если у матери или двоих детей Легкоступовой возникнут какие-то вопросы к Фирсову, то они будут решаться через суд, пишет StarHit.

На прошлой неделе Легкоступова попала в больницу с травмами головы. Версии назывались разные – от падения в ванной до избиения мужем. Ни одна из них официально не подтверждена. 14 августа Валентина Легкоступова умерла, ей было 54 года.

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