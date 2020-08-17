Зеленский созвал силовиков из-за кризиса в Белоруссии

Участники совещания оценили риски для Украины

Анализ рисков, которые могут возникнуть для Украины в случае эскалации протестов в Белоруссии, провели участники закрытого совещания у президента Незалежной. Владимир Зеленский собрал руководителей разведывательных служб и других силовых структур.

"Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь. Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину", - сообщила пресс-служба украинского лидера.

В пресс-службе подчеркнули, что участники совещания детально проанализировали внутриполитическую ситуацию в Белорусси. Обсуждались также "внешние факторы", которые могут повлиять на развитие событий после выборов в республике. Уделено внимание возможным сценариям развития ситуации в Белоруссии - включая эскалацию протестов.

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