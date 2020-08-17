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31 декабря в этом году снова будет рабочим днем

16:10
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Минтруд объяснил, почему

Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря.

Ответ ведомства опубликовал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем telegram-канале.

"Перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 кодекса", - говорится в сообщении.

Согласно ТК продолжительность еженедельного непрерывного отдыха сотрудников не должна быть менее 42 часов.

В Минтруде отметили, что этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году. Но в 2020 году такого переноса "ждать не стоит", подчеркнул Нилов.

"Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили рабочим", - написал парламентарий.

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